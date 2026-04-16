Al torneo WTA 1000 di Miami, che si svolge all’interno dell’Hard Rock Stadium in Florida, si sta disputando un match tra una giovane tennista italiana e una statunitense, nota per la sua potenza in battuta. La partita mette in evidenza la sfida tra la determinazione dell’atleta americana e le speranze della giocatrice italiana di ottenere un risultato importante nel torneo.

Il torneo WTA 1000 di Miami, che si sta disputando presso l’impianto dell’Hard Rock Stadium in Florida, vede protagonista un confronto che intreccia la determinazione della giovane stella statunitense e l’ascesa del tennis italiano. Gauff, attualmente quarta nel ranking mondiale, affronterà nel secondo turno della competizione Elisabetta Cocciaretto, la quale ha già garantito il proprio passaggio dopo aver sconfitto la lettone Semenistaja con un punteggio estremamente netto, concedendole soltanto cinque game. L’incrocio tra la determinazione italiana e il tabù della favorita. Elisabetta Cocciaretto arriva a questo appuntamento stagionale con un ritmo importante, posizionandosi al quarantesimo quarto posto della classifica WTA.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Miami, Cocciaretto sfida il muro di Gauff: l’italiana punta al colpo

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