Una madre ha denunciato la morte della propria figlia, una ragazza di 27 anni di Mentana, avvenuta in Egitto. La donna ha affermato che il marito della vittima si occupava di lei con riti magici. La denuncia si basa su quanto riferito dalla madre, che ha parlato di un forte istinto di allarme riguardo al comportamento del marito, descritto come un uomo sposato in fretta.

Quell’istinto primordiale, quel filo che lega ciò che è sangue del tuo sangue lei l’aveva avvertito. Come una spia, un alert su quell’uomo sposato in fretta dalla figlia. Ora la perseguita. Non è stato il velo, non solo i controlli esasperanti, le coincidenze sospette, «si era innamorata e chi è innamorato non sente nessuno. Solo in punto di morte mi ha detto “mamma avevi ragione”». Nella sua casa di Mentana, Tiziana Quattrocchi, piange e lotta, vuole la verità sulla morte di Erika Squillace, parrucchiera 27enne, deceduta il 20 agosto 2025 ad Alessandria d’Egitto nell’ospedale Andalusia Hospital Al Shallat. Lei e il suo ex marito Ettore puntano l’indice sul 32enne egiziano, hanno sporto denuncia ai carabinieri, la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «Mia figlia Erika Squillace uccisa in Egitto. Il marito la curava con riti magici». La denuncia della madre della 27enne di Mentana

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