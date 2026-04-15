Erika Squillace morta in Egitto dopo un farmaco iniettato in casa | il marito non voleva portarla in ospedale

Da fanpage.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 27 anni residente a Mentana è deceduta in Egitto dopo aver ricevuto un farmaco iniettato a domicilio per una presunta gravidanza isterica. Secondo le fonti, il marito della donna non avrebbe voluto portarla in ospedale prima del decesso. La vicenda è stata segnalata alle autorità, che stanno indagando sulle circostanze della morte.

Erika Squillace residente a Mentana è morta a 27 anni in Egitto dopo la somministrazione di un farmaco iniettato in casa per la diagnosi di una gravidanza isterica. I genitori hanno denunciato il marito, la Procura indaga per omicidio colposo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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