Erika Squillace morta in Egitto dopo un farmaco iniettato in casa | il marito non voleva portarla in ospedale

Una donna di 27 anni residente a Mentana è deceduta in Egitto dopo aver ricevuto un farmaco iniettato a domicilio per una presunta gravidanza isterica. Secondo le fonti, il marito della donna non avrebbe voluto portarla in ospedale prima del decesso. La vicenda è stata segnalata alle autorità, che stanno indagando sulle circostanze della morte.

Erika Squillace residente a Mentana è morta a 27 anni in Egitto dopo la somministrazione di un farmaco iniettato in casa per la diagnosi di una gravidanza isterica. I genitori hanno denunciato il marito, la Procura indaga per omicidio colposo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Morta a 53 anni in ospedale dopo giorni di dolori, il marito chiede verità: “Il caso non può essere archiviato”Il gip aveva ordinato nuove indagini per chiarire se la diagnosi tardiva di un aneurisma potesse essere evitata: scaduti i termini, si attende la... Sofia morta per l’allergia al lattosio, il padre ha iniettato l’adrenalina: “Scoperta shock”Sofia Di Vico, 15 anni, atleta considerata una promessa del basket e originaria di Maddaloni, è morta dopo un shock anafilattico accusato durante una... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il mistero della morte di Erika Squillace in Egitto: Uccisa da una overdose di un farmaco sbagliato; Erika Squillace morta in Egitto. La madre Tiziana: Il marito sa cosa le è successo. Non ho fatto in tempo a salvarla; Carburanti, Gesac: Nessuna limitazione di cherosene a Napoli Capodichino; Subiaco, nel weekend le gare nazionali di canoa. Sul percorso del fiume Aniene oltre 150 canoisti da tutta Italia. Erika Squillace morta in Egitto, il marito denunciato dai genitori: «Le ha dato lui il farmaco per abortire»Si tratta di Hesham Abdalla Abdelmonsef Elasfar, dipendente di una pizzeria gestita da alcuni parenti vicino all’abitazione della famiglia Squillace, al quale nelle settimane scorse è stato notificato ... roma.corriere.it Erika Squillace, la 27enne di Mentana morta in Egitto: era incinta, ma il medico le diede un farmaco per una gravidanza extrauterinaErika Squillace aveva 27 anni quando è morta lo scorso agosto in Egitto dove era andata a conoscere i suoceri con il suo nuovo marito. La parrucchiera, residente a Mentana, ... ilmattino.it Mistero sulla morte di Erika facebook