Mi sono sentita male in metro | grazie a una persona gentile

Venerdì mattina, tra le 9:00 e le 9:30, sulla linea rossa della metropolitana di Milano, una donna ha avuto un malore mentre viaggiava tra Villa San Giovanni e Loreto. Durante quell'episodio, un uomo sconosciuto si è avvicinato e l’ha aiutata, senza però essere identificato. La donna ha ringraziato pubblicamente questa persona per il gesto di gentilezza ricevuto in un momento difficile.

Un grazie a una persona sconosciuta – Metropolitana Milano (Linea Rossa), 10 aprile Venerdì 10 aprile, sulla linea rossa della metropolitana di Milano, tratta Villa San Giovanni verso Loreto, tra le 9:00 e le 9:30 del mattino, mi sono sentita male e sono stata aiutata da un uomo che non si è.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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