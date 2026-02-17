La svolta di Elena | Mi sono sempre sentita diversa poi ho scoperto di essere una persona altamente sensibile

Elena ha deciso di parlare della sua vita dopo aver scoperto di essere una persona altamente sensibile, una scoperta che ha cambiato il suo modo di vedere se stessa. Per anni si è sentita diversa dagli altri senza capire il motivo, fino a quando ha letto di questa caratteristica e si è riconosciuta. Ora, con questo nuovo riconoscimento, affronta le sfide quotidiane con maggiore consapevolezza, anche perché ha imparato a gestire le sue emozioni in modo più sereno.

Essere una persona altamente sensibile non significa soltanto essere più emotivi o empatici, è un vero e proprio tratto della personalità, più comune di quanto si possa pensare. Elena Lupo, 40 anni, ha raccontato a Fanpage.it come scoprirlo ha cambiato la sua vita: "Da piccola sentivo tutto, a volte era difficile".