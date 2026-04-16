Mi hanno cacciato da casa loro | Steve Guttenberg racconta il salvataggio di due anziani durante un incendio a Los Angeles

L’attore noto per il ruolo in una celebre saga cinematografica ha condiviso un episodio accaduto durante un incendio che ha interessato Los Angeles nel 2025. Ha spiegato di aver dovuto forzare l’ingresso in una casa per salvare una coppia di anziani rimasti intrappolati. L’episodio si è verificato nel contesto di un incidente che ha coinvolto numerosi edifici e residenti nella zona colpita dalle fiamme.