Mi hanno cacciato da casa loro | Steve Guttenberg racconta il salvataggio di due anziani durante un incendio a Los Angeles
L’attore noto per il ruolo in una celebre saga cinematografica ha condiviso un episodio accaduto durante un incendio che ha interessato Los Angeles nel 2025. Ha spiegato di aver dovuto forzare l’ingresso in una casa per salvare una coppia di anziani rimasti intrappolati. L’episodio si è verificato nel contesto di un incidente che ha coinvolto numerosi edifici e residenti nella zona colpita dalle fiamme.
L’attore Steve Guttenberg, che molti ricordano per la saga di Scuola di polizia, ha raccontato un episodio surreale avvenuto durante il devastante incendio a Los Angeles del 2025, spiegando di aver dovuto forzare l’ingresso in casa di una coppia anziana per riuscire a salvarli. Un intervento estremo, reso necessario dal rifiuto dei due di evacuare. Durante un’intervista, l’attore ha ricordato di aver ricevuto un messaggio: una coppia era rimasta nella propria abitazione nell’area di Pacific Palisades, nonostante il fuoco si stesse avvicinando. Senza esitare, ha raggiunto la casa guidando anche un’auto non sua, pur di arrivare il più velocemente possibile.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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