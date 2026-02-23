Ivan Quaranta | Gli italiani non hanno perso la velocità nel loro DNA A Los Angeles ci giocheremo una medaglia

Ivan Quaranta ha dichiarato che gli italiani non hanno perso la velocità nel loro DNA, attribuendo questa convinzione alla recente performance degli atleti azzurri. Durante la puntata di Bike Today su OA Sport, ha sottolineato come la determinazione degli sportivi italiani possa portare a una medaglia a Los Angeles. Quaranta ha anche condiviso un esempio concreto di un recente risultato positivo che rafforza questa fiducia. La gara si avvicina e la tensione cresce.

Ivan Quaranta è stato l’ospite speciale della nuova puntata di Bike Today, trasmissione visibile sul canale Youtube di OA Sport. Il CT azzurro del settore velocità su pista ha tracciato un bilancio generale dei Campionati Europei andati in scena ad inizio febbraio nel velodromo turco di Konya, in cui l’Italia ha conquistato una medaglia di bronzo dall’enorme peso specifico nel Team Sprint maschile con Mattia Predomo, Stefano Minuta e Matteo Bianchi fornendo delle indicazioni positive in prospettiva anche in altre specialità. “ Per noi era un punto di partenza e per alcuni versi anche un punto all’interno del nostro percorso di crescita normale e fisiologico, perché comunque sono tutti ragazzi giovani che stanno crescendo bene e questo Campionato Europeo ci è servito molto per capire un po’ anche alcune dinamiche in gara e soprattutto per capire quanta distanza abbiamo dalle altre squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it

A Konya si è vissuta una pagina storica per la pista italiana con il bronzo europeo del team sprint. Il tecnico Ivan Quaranta sa però che è solo una prima tappa verso il cammino che dovrà portare i ragazzi a giocarsi qualcosa di sostanzioso alle Olimpiadi bici.pr x.com

Buon compleanno ad un veterano della nostra pista Ben 5 le partecipazioni come atleta: 2002 2^ classificato Marco Villa - Ivan Quaranta 2003 2^ classificato Marco Villa - Ivan Quaranta 2004 2^ classificato Marco Villa-Donadio Sebastian 2006 1^ - facebook.com facebook