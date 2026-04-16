MfE raddoppia i profitti Il 2025 punto di svolta

Nel 2025, la holding di Mediaset ha registrato ricavi consolidati pari a oltre 4 miliardi di euro, con un incremento del 37% rispetto all’anno precedente. La società ha annunciato che il 2025 rappresenta un punto di svolta, evidenziando un raddoppio dei profitti rispetto agli anni precedenti. I dati indicano un miglioramento significativo rispetto ai risultati ottenuti nel 2024 e confermano una crescita sostanziale nel settore dei media e delle comunicazioni.

Il 2025 di Mfe, la holding di Mediaset, si chiude con ricavi consolidati a 4.031 milioni, in crescita del 37% dai 2.950 del 2024 e un utile netto di 301 milioni, più del doppio dei 138 milioni del 2024. Numeri estremamente positivi, ma anche indicativi di una sorta di anno zero per Mfe: difficile fare confronti omogenei con il passato perché il perimetro del gruppo è stato stravolto dall'acquisizione in Germania di ProsiebenSat1, che di fatto ha raddoppiato le dimensioni, portando il segnale delle reti Mfe in oltre 200 milioni di case europee, in sei diverse nazioni (Italia, Spagna, Portogallo, Germania, Svizzera, Austria). Ma il bilancio approvato ieri consolida il gruppo tedesco solo per l'ultimo trimestre del 2025.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - MfE raddoppia i profitti. "Il 2025 punto di svolta" Notizie correlate MFE vola nel 2025: utile raddoppia e dividendi record a 154 milioniIl bilancio consolidato di Mfe- per l’anno 2025 segna un salto di qualità strutturale, con ricavi che hanno superato i 4 miliardi di euro. Mediaset leader in TV nel 2025: ascolti record e svolta europea per MFEAscolti TV 2025: Mediaset si conferma leader nel target commerciale Nel 2025 Mediaset consolida la propria posizione dominante nel panorama... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mfe raddoppia i profitti: Il 2025 anno di svolta; Cvc cerca un partner per l’Opa su Recordati; Btp, domanda a 195 miliardi ordini a oltre 11 volte l’offerta; MFE vola nel 2025 | utile raddoppia e dividendi record a 154 milioni. Mfe raddoppia i profitti: «Il 2025 anno di svolta»MFE-MediaForEurope chiude il 2025 con un risultato che va oltre i numeri e racconta un cambio di scala: «È nato il primo broadcaster europeo», sintetizza l'ad Pier ... ilmessaggero.it Mfe, nel 2025 il piano europeo paga: utile raddoppiato e maxi dividendoDopo il consolidamento di Prosieben, il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi chiude un bilancio consolidato con ricavi oltre i quattro miliardi: È nato ... repubblica.it #Juorno #Mfe- #Mediaset, #ricavi a 4 miliardi nel 2025: #utile raddoppiato e #dividendo a 0,22 euro x.com #MFE la nuova regina dei #dividendi italiani NO #Ftsemib : utile raddoppiato nel 2025, ricavi +37%, utile netto raggiunge i 301 milioni di euro +118%. proposto dividendo 0,22 euro per azione (è sceso) indebitamento a 959 milioni di euro, MFE ha defini - facebook.com facebook