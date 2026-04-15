Mediaset leader in TV nel 2025 | ascolti record e svolta europea per MFE

Nel 2025, Mediaset si conferma come il principale gruppo televisivo in Italia, registrando ascolti record nel target 15-64 anni. La società ha consolidato la propria posizione dominando il panorama televisivo nazionale, rafforzando anche la presenza nel mercato europeo. Questi risultati arrivano dopo un anno di crescita costante e di investimenti nel settore. La leadership di Mediaset nel settore televisivo italiano si mantiene stabile e significativa.

Ascolti TV 2025: Mediaset si conferma leader nel target commerciale. Nel 2025 Mediaset consolida la propria posizione dominante nel panorama televisivo italiano, confermandosi leader nel target commerciale 15-64 anni. Le reti del gruppo registrano infatti il 40,2% di share nelle 24 ore, il 39,8% in prima serata e il 40,3% nel daytime. A trainare questi risultati è ancora una volta Canale 5, che si afferma come rete più vista nel target commerciale in tutte le principali fasce orarie. Un dato che rafforza ulteriormente il ruolo centrale della TV generalista nel consumo quotidiano degli italiani. Non solo target commerciale: per il terzo anno consecutivo Mediaset conquista anche il primato sul totale pubblico, raggiungendo una media del 37,6% di share, un risultato che va oltre gli obiettivi strategici dichiarati dal gruppo.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Mediaset leader in TV nel 2025: ascolti record e svolta europea per MFE Notizie correlate MFE vola nel 2025: utile raddoppia e dividendi record a 154 milioniIl bilancio consolidato di Mfe- per l’anno 2025 segna un salto di qualità strutturale, con ricavi che hanno superato i 4 miliardi di euro. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: I Cesaroni - Il ritorno, grande esordio: ascolti tv auditel; Del Debbio: Che errore il vertice tra i Berlusconi e Tajani a Mediaset. Indebolito il segretario di Forza Italia, contraddetto il pluralismo dell'azienda; Tajani nella sede Mediaset: colloquio di 4 ore con Marina e Pier Silvio Berlusconi VIDEO; SportMediaset: Callegari mette 'like' a Thuram: Finalmente leader Video. Mediaset leader in TV nel 2025: ascolti record e svolta europea per MFEAscolti TV 2025: Mediaset si conferma leader nel target commerciale Nel 2025 Mediaset consolida la propria posizione dominante nel panorama televisivo ... superguidatv.it Mediaset domina la TV, ascolti record e svolta europea per MFEMediaset leader nel 2025: chi vince, dove, quando e perché Nel 2025 il gruppo Mediaset–MFE, guidato da Pier Silvio Berlusconi, consolida la leadership ... assodigitale.it #Trump contro tutti, Andrea Romano: "Giorgia Meloni è arrivata un po' tardi rispetto agli altri leader europei" #Mattino5 in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com Mattino 5. . #Trump contro tutti, Andrea Romano: "Giorgia Meloni è arrivata un po' tardi rispetto agli altri leader europei" #Mattino5 in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity - facebook.com facebook