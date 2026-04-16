La società di media ha annunciato un raddoppio degli utili rispetto all’anno precedente, affermando di aver creato il primo broadcaster europeo. La notizia è stata accolta positivamente in Germania, dove una delle principali pubblicazioni specializzate nel settore dei media ha riportato la notizia. La testata tedesca, considerata un punto di riferimento nel campo televisivo, ha dato spazio alla notizia, sottolineando il successo dell’azienda nel mercato europeo.

La Germania prende atto della svolta MFE. E lo fa attraverso una delle principali testate specializzate tedesche nel settore media: DWDL, punto di riferimento per manager, editori e addetti ai lavori, vero termometro dell’industria televisiva del Paese. Ed è proprio qui il punto centrale: per DWDL il progetto industriale di MFE-MediaForEurope è ormai partito e ha raggiunto una nuova credibilità anche sul mercato tedesco, storicamente tra i più complessi e competitivi in Europa. Il giudizio è chiaro: la capogruppo di ProSiebenSat.1, MFE-MediaForEurope, più che raddoppia l’utile e cambia scala industriale. Nel 2025 i ricavi crescono del 37%, raggiungendo i 4,03 miliardi di euro, mentre l’utile netto sale a 301 milioni, oltre il doppio rispetto all’anno precedente.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - MFE raddoppia gli utili e convince la Germania: "È nato il primo broadcaster europeo"

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