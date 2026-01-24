Pier Silvio Berlusconi CEO di MFE-MEDIAFOREUROPE ha salutato in inglese il top management del broadcaster tedesco ProSiebenSat1 – Video Mediaset

Pier Silvio Berlusconi, CEO di MFE–MEDIAFOREUROPE, ha visitato la sede di ProSiebenSat.1 a Monaco di Baviera, segnando un momento significativo nelle relazioni tra le due aziende. Durante l'incontro, ha salutato il top management in inglese, sottolineando l'importanza della collaborazione e dello scambio tra i due gruppi nel settore dei media. Questa visita rappresenta un passo importante nel rafforzamento delle partnership strategiche nel mercato europeo.

Pier Silvio Berlusconi, CEO di MFE–MEDIAFOREUPE, ha scelto Monaco di Baviera per un passaggio simbolico e concreto: la sua prima visita alla sede di ProSiebenSat.1. Un'occasione che, al di là del valore istituzionale, ha assunto subito un tono molto umano grazie a un momento semplice ma significativo: un saluto in inglese rivolto ai vertici del broadcaster tedesco, oggi parte del perimetro del Gruppo. Il saluto, in inglese, di Pier Silvio Berlusconi, CEO di MFE-MEDIAFOREUROPE. L'incontro si è svolto in un clima disteso, lontano dai formalismi da "visita ufficiale" e più vicino all'idea di una stretta di mano tra team che iniziano a conoscersi davvero.

