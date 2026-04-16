La Presidenza del Consiglio ha nominato Giosy Romano a capo del nuovo dipartimento dedicato al Mezzogiorno. Romano, con una lunga esperienza nelle regioni di Calabria e Campania, assume questa posizione per dirigere le attività legate alla gestione e allo sviluppo del territorio. La scelta mira a rafforzare l’attenzione istituzionale verso le aree meridionali del paese attraverso questa nuova struttura.

La Presidenza del Consiglio ha affidato la guida del nuovo dipartimento dedicato al Mezzogiorno a Giosy Romano, una figura che porta con sé un’esperienza operativa consolidata tra la Calabria e la Campania. La decisione interviene in un momento di profonda trasformazione politica, dove il voto delle regioni meridionali sta diventando l’elemento decisivo per le sorti del governo nazionale, superando la centralità storica delle dinamiche settentrionali. L’assegnazione del mandato territoriale a una figura esperta. Il nuovo ufficio della Presidenza del Consiglio, concepito già durante l’autunno scorso, assume ora una struttura definita con la nomina di Giosy Romano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mezzogiorno al centro: Romano guida il nuovo ufficio del Governo

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