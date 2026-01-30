Il nuovo questore La Rosa in visita all’Ufficio Scolastico Provinciale | al centro legalità e scuole

Oggi il nuovo questore di Messina, Salvatore La Rosa, è andato all’Ufficio Scolastico Provinciale. Ha incontrato il dirigente dell’Ufficio VII e si è concentrato su temi come legalità e sicurezza nelle scuole. La visita serve a rafforzare il rapporto tra forze dell’ordine e istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di prevenire problemi e garantire un ambiente più sicuro per studenti e insegnanti.

La Rosa incontra il dirigente Zingales per rafforzare la collaborazione tra forze dell'ordine e istituti scolastici, promuovendo la cultura del rispetto e dei valori civili Il nuovo questore di Messina, Salvatore La Rosa, ha effettuato oggi una visita istituzionale presso gli uffici dell'Ufficio Scolastico Provinciale, dove è stato accolto dal dirigente dell'Ufficio VII, dott. Leon Zingales. L'incontro si è svolto in un clima di dialogo costruttivo, evidenziando l'importanza di una collaborazione costante tra le istituzioni impegnate nella tutela della legalità e nella promozione dei valori civili.

