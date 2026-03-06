Calabria al centro | Mercuri guida il nuovo asse del Sud

In Calabria, Eugenio Mercuri è stato nominato Portavoce Nazionale di Italia del Meridione, segnando una svolta nel movimento politico. La sua nomina porta la regione al centro dell'attenzione come nuovo punto di riferimento per il Sud e il Mediterraneo. La scelta rappresenta un cambiamento importante nella leadership del movimento e rafforza il ruolo della Calabria nel panorama politico meridionale.

La nomina di Eugenio Mercuri a Portavoce Nazionale di Italia del Meridione segna un cambio di passo strutturale per il movimento, con la Calabria che diventa il nuovo laboratorio politico e mediterraneo. Questa decisione, presa dalla Segreteria Politica Nazionale guidata da Vincenzo Castellano, mira a trasformare il Sud da periferia ad asse centrale delle scelte nazionali su infrastrutture e sviluppo. Il dottor Mercuri, originario di Lamezia Terme, assume l'incarico con una delega specifica per l'organizzazione regionale in Calabria, portando con sé anni di esperienza nella comunicazione politica e nell'organizzazione territoriale. La scelta riflette una visione che vede il Sud non come margine, ma come baricentro strategico per la proiezione internazionale dell'Italia nel Mediterraneo.