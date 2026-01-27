Case Rosse via libera alla variante | previste opere per 19 milioni di euro
Dopo decenni di attesa, le case rosse avranno finalmente una nuova viabilità. Sono in programma lavori per 19 milioni di euro, che trasformeranno il quartiere iniziato negli anni ’70. La variante approvata dovrebbe migliorare la viabilità e la qualità della vita degli abitanti. Ora si attendono i cantieri, che potrebbero partire presto.
Una svolta attesa praticamente dagli anni ’70, da quando la borgata ha cominciato a trasformarsi in un quartiere. Un luogo dove mancavano i servizi che, adesso, sono in arrivo. L’Assemblea capitolina ha approvato, su proposta dell’assessorato all’Urbanistica, la variante al piano regolatore.🔗 Leggi su Romatoday.it
Consiglio, sì alla variante urbanistica per la nascita del Parco dell'Oreto: via libera a interventi di riqualificazione per 5 milioni
Arrivano 2,6 milioni di euro per la variante alla provinciale 110 a Torricella Peligna in località Colle Zingaro
Un importante investimento arriva a Torricella Peligna, con 2,69 milioni di euro destinati alla variante della provinciale 110 in località Colle Zingaro.
Argomenti discussi: Urbanistica, via libera dell’assemblea capitolina ai nuovi servizi e spazi pubblici per i quartieri Cerquette Grandi e Case Rosse; Perdiamo il polmone verde.
