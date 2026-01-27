Case Rosse via libera alla variante | previste opere per 19 milioni di euro

Dopo decenni di attesa, le case rosse avranno finalmente una nuova viabilità. Sono in programma lavori per 19 milioni di euro, che trasformeranno il quartiere iniziato negli anni ’70. La variante approvata dovrebbe migliorare la viabilità e la qualità della vita degli abitanti. Ora si attendono i cantieri, che potrebbero partire presto.

