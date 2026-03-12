Piazza d' Armi via libera alla variante interna | un nuovo passo verso il futuro mercato cittadino

La giunta comunale ha approvato la seconda perizia di variante del primo lotto funzionale di Piazza d’Armi, aggiornando le opere interne per adattarle alle esigenze emerse. Questo passaggio permette di procedere con le modifiche previste nel progetto di riqualificazione dell’area, che riguarda il mercato cittadino. La decisione rappresenta un passo avanti nel processo di sviluppo dell’intervento.

ANCONA – Piazza d’Armi compie un nuovo passo verso il futuro mercato cittadino. La giunta comunale ha approvato la seconda perizia di variante del primo lotto funzionale della riqualificazione, un aggiornamento che riguarda le opere interne e che serve ad adeguare il progetto alle esigenze emerse nel confronto con gli operatori economici che lavoreranno nella struttura. «Con questo atto - spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini - rendiamo il progetto del nuovo mercato di Piazza d’Armi più vicino alle esigenze reali di chi lo vivrà ogni giorno. Dopo un confronto con le associazioni di categoria e con gli operatori, la variante approvata interviene sulle parti interne per migliorare l’organizzazione degli spazi, la dotazione impiantistica, la qualità dei servizi e la funzionalità complessiva della struttura. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

