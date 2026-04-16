L’assessorato all’ambiente ha annunciato che più alberi saranno salvati rispetto a quanto inizialmente previsto nel progetto della linea metro C verso il quadrante nord-ovest. Sono stati forniti dettagli sul destino del verde pubblico coinvolto nei cantieri, rispondendo alle richieste di trasparenza avanzate dai comitati locali. La comunicazione ufficiale chiarisce quali interventi saranno effettuati per preservare le aree verdi durante le operazioni di costruzione.

L’assessorato all’ambiente ha fornito i dettagli mancanti sul destino del verde pubblico coinvolto nei cantieri della linea metro C verso il quadrante nord-ovest, rispondendo alle richieste di trasparenza sollevate dai comitati locali. La questione riguarda la gestione delle 375 alberature censite come interferenti con le opere, un tema che ha lo scontro tra le necessità infrastrutturali e la tutela del patrimonio arboreo nei quartieri Prati, Vittoria e Borgo. Il bilancio del verde tra trapianti e necessità tecniche. I numeri definitivi sulla gestione degli esemplari vegetali emersi il 15 aprile delineano un quadro complesso, dove la pianificazione iniziale ha dovuto fare i conti con la realtà biologica del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Metro C: salvati più alberi del previsto, ecco il piano per il verde

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