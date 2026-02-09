Avete comprato dal sito di un supermercato e siete stati truffati | ecco dove sono finiti i vostri soldi

Sono finiti in un sito fake che si spacciava per il supermercato originale. La grafica era identica a quella ufficiale, con una foto di un grande punto vendita Lidl sulla home page. Molti clienti hanno scoperto di aver acquistato da una truffa e si sono visti perdere i soldi senza ricevere nulla. La truffa funziona così: il sito è molto simile a quello autentico, ma non è collegato alla catena reale.

La grafica è identica a quella ufficiale: nella home page compare la foto di un grande punto vendita Lidl (catena commerciale che non c'entra nulla ed è a sua volta parte offesa del raggiro). I colori sono giallo e blu, con le stesse categorie di prodotti. In alto campeggia il messaggio.

