Juventus ma dove sono finiti?! Sette giocatori spariti via via dai radar di Spalletti | l’analisi sui calciatori della rosa bianconera

Da juventusnews24.com 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus, il tecnico boccia clamorosamente i nuovi acquisti e le alternative si rivelano un totale flop per le rotazioni in campo. La  Juventus  affronta un momento estremamente delicato. Le scelte di  Luciano Spalletti  in  Juve Sassuolo  hanno evidenziato una netta spaccatura nelle gerarchie: per l’assalto finale sul  campo, l’allenatore ha deciso di bocciare clamorosamente  Jonathan David  e  Lois Openda, preferendo lanciare nella mischia  Dusan Vlahovic, al rientro dopo un lungo stop, e addirittura  Arkadiusz Milik. Questa mossa disperata certifica il fallimento delle rotazioni studiate da  la dirigenza. Le alternative a disposizione del mister non stanno funzionando, costringendo il gruppo a rincorrere i risultati aggrappandosi a elementi non al top pur di centrare il risultato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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