Juventus, il tecnico boccia clamorosamente i nuovi acquisti e le alternative si rivelano un totale flop per le rotazioni in campo. La Juventus affronta un momento estremamente delicato. Le scelte di Luciano Spalletti in Juve Sassuolo hanno evidenziato una netta spaccatura nelle gerarchie: per l’assalto finale sul campo, l’allenatore ha deciso di bocciare clamorosamente Jonathan David e Lois Openda, preferendo lanciare nella mischia Dusan Vlahovic, al rientro dopo un lungo stop, e addirittura Arkadiusz Milik. Questa mossa disperata certifica il fallimento delle rotazioni studiate da la dirigenza. Le alternative a disposizione del mister non stanno funzionando, costringendo il gruppo a rincorrere i risultati aggrappandosi a elementi non al top pur di centrare il risultato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, ma dove sono finiti?! Sette giocatori spariti via via dai radar di Spalletti: l’analisi sui calciatori della rosa bianconera

Articoli correlati

Calciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». La critica sulla rosa bianconera ma non solo!Calciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…».

Juventus, perché McKennie e Kalulu sono i due giocatori chiave di Spalletti. Analisi tattica e cosa non ha funzionato contro il Galatasaray – VIDEOdi Redazione JuventusNews24 Juventus, McKennie e Kalulu sono i giocatori chiave di Spalletti.

Contenuti utili per approfondire Juventus ma dove sono finiti Sette...

Discussioni sull' argomento Ville in collina o appartamenti di lusso in centro: dove vivono i calciatori della Juve a Torino; Udinese-Juventus: probabili formazioni e statistiche; Serie A, Juventus-Sassuolo: probabili formazioni e dove vederla in tv; Udinese-Juventus oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla.

Juventus-Como oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaTorna in campo oggi 21 febbraio la Juventus di Luciano Spalletti, reduce da due sconfitte, in campionato contro l'Inter, in un match seguito da forti ... lapresse.it

Tredici obiettivi per la #Juventus La lista di #Spalletti per l’estate facebook

John Elkann sulla Juventus: crediamo in un futuro luminoso davanti a noi. x.com