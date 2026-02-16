Roma allarme antincendio nella stazione metro di Termini | evacuazione in corso

Un incendio ha causato l’attivazione dell’allarme alla stazione metro di Termini a Roma, costringendo le persone a evacuare i binari. La nube di fumo si è diffusa rapidamente, spingendo i passeggeri a scappare fuori dalle uscite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno spegnendo le fiamme e verificando le cause del rogo.

Allarme antincendio nella stazione metro di Termini, a Roma, dove nel primo pomeriggio è scattata la procedura di emergenza. I passeggeri presenti sulle banchine e nei corridoi di collegamento stanno seguendo le indicazioni diffuse attraverso gli altoparlanti e il personale Atac, che invita a mantenere la calma e a dirigersi ordinatamente verso le uscite. Al momento non risultano particolari segnalazioni alle autorità competenti né evidenze di situazioni critiche. Sul posto sono state attivate le verifiche tecniche previste dai protocolli di sicurezza, mentre il flusso dei viaggiatori viene regolato per agevolare le operazioni.