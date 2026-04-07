Stop ai treni ferrovie paralizzate e passeggeri bloccati in stazione

Da caffeinamagazine.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ferrovie di diverse regioni sono state temporaneamente ferme, causando blocchi ai passeggeri nelle stazioni. Le linee ferroviarie sono state sospese, impedendo la circolazione dei treni e lasciando molte persone in attesa. La situazione ha coinvolto diverse aree, con treni fermi e passeggeri impossibilitati a proseguire i loro viaggi. La circolazione ferroviaria si è interrotta improvvisamente, creando disagi in più località.

Ci sono territori in cui la terra non smette mai davvero di muoversi, anche quando tutto sembra immobile. Nel Basso Molise, tra mare e colline, la memoria delle grandi frane è rimasta viva negli anni, come un rischio silenzioso pronto a riemergere. E oggi quel rischio è tornato realtà, con conseguenze che stanno già segnando profondamente la mobilità di un’intera area. Il maltempo degli ultimi giorni ha fatto da detonatore a una situazione fragile, già monitorata da tempo. Piogge intense, terreno saturo e infrastrutture sotto pressione hanno creato le condizioni per un nuovo movimento franoso, con effetti immediati su strade, ferrovie e collegamenti strategici lungo l’Adriatico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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