Previsioni meteo Lombardia | tornano pioggia freddo e neve

Il cielo sulla Lombardia si rabbassa di nuovo, portando pioggia, freddo e neve. Le previsioni parlano di un peggioramento che si farà sentire nelle prossime ore, dopo alcuni giorni di tempo più stabile. A Milano e in altre zone della regione si preparano a fronteggiare condizioni difficili, con temperature in calo e piogge frequenti. Le autorità invitano alla prudenza, soprattutto per chi deve spostarsi o lavorare all’aperto.

Milano, 2 febbraio 2026 – Torna peggiorare il tempo sui cieli di Lombardia dopo la tregua dei giorni scorsi. La settimana che coincide con l’apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 sarà caratterizzata da un tempo spesso perturbato sulla Lombardia, per il passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche che porteranno instabilità diffusa. La prima transiterà tra lunedì 2 febbraio sera e martedì, portando piogge e nevicate inizialmente a quote basse su Varesotto e Valtellina ma con limite in successivo rialzo. Temperature in calo, specie nei valori massimi. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; zero termico intorno ai 850 metri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il tempo non dà tregua a Milano e alla Lombardia.

Le previsioni meteo per Milano e Lombardia indicano una settimana tipicamente invernale, con pioggia, neve in montagna, nebbia mattutina e temperature basse.

