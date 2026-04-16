La prossima settimana in Italia vedrà un cambiamento nelle condizioni meteorologiche. Un anticiclone, che aveva portato stabilità, si indebolirà e lascerà spazio a un ritorno del freddo. Dopo alcuni giorni di tempo più tranquillo, le previsioni indicano che questa fase non durerà a lungo e le temperature potrebbero abbassarsi nuovamente. La situazione meteo sarà caratterizzata da un rapido mutamento delle condizioni atmosferiche.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tregua stabile destinata a durare poco. Dopo una fase più stabile, l’anticiclone in arrivo sull’Italia non sarà duraturo. Già nel corso del weekend inizieranno i primi segnali di cedimento, soprattutto al Nord, aprendo la strada a un cambiamento più deciso. Aria fredda dal Nord Europa pronta a irrompere. A determinare questo cambio di scenario sarà l’arrivo di correnti più fredde e instabili provenienti dal Nord Europa, che entreranno nel Mediterraneo con l’inizio della nuova settimana. Questa irruzione renderà l’atmosfera più dinamica, interrompendo la fase anticiclonica e favorendo condizioni meteo più variabili.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meteo prossima settimana: anticiclone in crisi e ritorno del freddo

Notizie correlate

Meteo, prossima settimana: cambia tutto, anticiclone in declino: dove torna la pioggiaLa prossima settimana si preannuncia come una fase di transizione meteorologica significativa, con un cambiamento nella circolazione alle quote...

Meteo Puglia: anticiclone fino al weekend e inizio prossima settimana, ma tempo non sempre soleggiatoPoche novità sono attese fino alla fine della settimana: le condizioni resteranno anticicloniche e stabili, ma il sole troverà progressivamente meno...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Meteo: Venerdì 10, prime insidie in Europa, ma sull'Italia l'Anticiclone resta ancora forte; Meteo. Dopo Pasquetta ancora anticiclone e caldo, ma novità con la seconda decade di aprile. La tendenza; Caldo già finito? Cambia tutto: piogge e freddo, ecco dove e quando. Le previsioni meteo; Fine settimana con il sole e l'anticiclone: Da lunedì torna il maltempo.

Meteo Italia – verso una rimonta dell’anticiclone e ipotesi aria più fredda per la prossima settimanaMeteo - prossimo weekend con l'alta pressione in Italia che porta tempo stabile e clima mite, possibile arrivo di aria più fredda a seguire ... centrometeoitaliano.it

Meteo, possibile ritorno dell'inverno tra il 21 e il 24 aprile: in arrivo gelo e neve la prossima settimanaSull’Italia è atteso un improvviso cambio di scenario, con l’arrivo di aria fredda che potrebbe riportare condizioni quasi invernali. meteo.it

Allerta Meteo, ancora piogge e temporali al Sud. La prossima settimana diventa un'enorme incognita. MAPPE e DETTAGLI nel VIDEO - facebook.com facebook

Previsioni Meteo, confermato il colpo di coda dell'inverno della prossima settimana: tornano freddo, maltempo e neve x.com