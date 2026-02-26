Meteo prossima settimana | cambia tutto anticiclone in declino | dove torna la pioggia

La prossima settimana si preannuncia come una fase di transizione meteorologica significativa, con un cambiamento nella circolazione alle quote stratosferiche che avrà ripercussioni anche in troposfera. In particolare, il vortice polare subirà un fenomeno di split, ossia si dividerà in due lobi distinti, uno situato sul Canada e l’altro sulla Siberia. Questa configurazione stratosferica è tipica di scenari che vedono la formazione di due saccature fredde profonde nelle stesse posizioni e un anticiclone di blocco che si colloca tra di esse. Il processo di adattamento della dinamica stratosferica alle quote inferiori richiederà circa una settimana, il che significa che la prossima settimana vedrà una progressiva modifica delle figure bariche dominanti. 🔗 Leggi su Tpi.it

