Meteo Puglia | anticiclone fino al weekend e inizio prossima settimana ma tempo non sempre soleggiato

L’anticiclone si mantiene stabile sulla Puglia, garantendo giornate generalmente soleggiate e temperature miti. Tuttavia, alcune zone sperimentano ancora nuvolosità sparsa e brevi locali piovaschi. Le condizioni meteo restano abbastanza tranquille fino al weekend e l’inizio della prossima settimana, con poche variazioni rispetto ai giorni precedenti. La situazione si mantiene sotto controllo e senza grandi cambiamenti.

Poche novità sono attese fino alla fine della settimana: le condizioni resteranno anticicloniche e stabili, ma il sole troverà progressivamente meno spazi nel corso del weekend L’anticiclone continua a dominare la scena sull’Europa centro-meridionale e interessa anche la Puglia, dove prosegue la fase di tempo stabile e clima mite. Poche novità sono attese fino alla fine della settimana: le condizioni resteranno anticicloniche e stabili, ma il sole troverà progressivamente meno spazi nel corso del weekend. Come riporta Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, sabato ma soprattutto domenica le nubi aumenteranno a causa di infiltrazioni di correnti settentrionali all’interno dell’anticiclone, e il cielo diventerà irregolarmente nuvoloso, soprattutto sui settori centro-settentrionali, pur senza fenomeni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

