Meteo aria polare sull' Italia | tornano la neve anche a bassa quota e l' incubo mareggiate Le previsioni della settimana

Da leggo.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana l’Italia si trova sotto l’effetto di un’aria polare che porta neve anche a quote basse e mareggiate fuori stagione. Le previsioni indicano un clima più rigido del solito, con nevicate che coinvolgono zone dove di solito si vede poco bianco e mare agitato che si farà sentire lungo le coste. La metà dell’inverno, di solito più contenuta con precipitazioni, quest’anno si presenta molto più fredda e instabile.

La metà dell’inverno, tradizionalmente fredda ma con precipitazioni contenute, quest’anno si presenta in modo completamente diverso. L’Italia sarà interessata da un robusto flusso atlantico, alimentato da aria polare proveniente dal Nord America, la stessa che sta portando gelo intenso negli Stati Uniti. Le previsioni di "3BMeteo" A inizio settimana il Nord potrà registrare nevicate fino a quote basse, mentre le Alpi accumuleranno neve fresca in quantità significativa, con punte oltre il metro alla vigilia delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Al Centro-Sud, invece, prevarranno piogge e vento localmente forte, complici vortici secondari sul Mediterraneo. 🔗 Leggi su Leggo.it

