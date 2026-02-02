Questa settimana l’Italia si trova sotto l’effetto di un’aria polare che porta neve anche a quote basse e mareggiate fuori stagione. Le previsioni indicano un clima più rigido del solito, con nevicate che coinvolgono zone dove di solito si vede poco bianco e mare agitato che si farà sentire lungo le coste. La metà dell’inverno, di solito più contenuta con precipitazioni, quest’anno si presenta molto più fredda e instabile.

La metà dell’inverno, tradizionalmente fredda ma con precipitazioni contenute, quest’anno si presenta in modo completamente diverso. L’Italia sarà interessata da un robusto flusso atlantico, alimentato da aria polare proveniente dal Nord America, la stessa che sta portando gelo intenso negli Stati Uniti. Le previsioni di "3BMeteo" A inizio settimana il Nord potrà registrare nevicate fino a quote basse, mentre le Alpi accumuleranno neve fresca in quantità significativa, con punte oltre il metro alla vigilia delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Al Centro-Sud, invece, prevarranno piogge e vento localmente forte, complici vortici secondari sul Mediterraneo. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Meteo, aria polare sull'Italia: tornano la neve (anche a bassa quota) e l'incubo mareggiate. Le previsioni della settimana

Approfondimenti su Meteo Italia

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

METEO - gennaio porta l'inverno e la neve a bassa quota, ecco la tendenza

Ultime notizie su Meteo Italia

Argomenti discussi: Perturbazione atlantica e aria polare dalla Groenlandia, temporali e crollo delle temperature sull'Italia: le previsioni meteo; Meteo. Gelo su Canada e USA con Vortice Polare. Freddo siberiano anche tra Asia e parte d'Europa; Vortice Polare e Stratwarming Major: cos'è il doppio ciclone che incombe sull'inverno; Perturbazioni atlantiche in successione, settimana con tanta pioggia e super neve sulle Alpi.

Meteo, vortice polare osservato speciale: febbraio a rischio gelo sull’EuropaMeteo, vortice polare osservato speciale: febbraio a rischio gelo sull’Europa. Le previsioni di Meteored Italia ... quotidianodiragusa.it

Meteo di febbraio segnato da vortice polare e stratwarming, per l'Italia incertezza fino a metà meseUn vortice polare e lostratwarming potrebbero condizionare il meteo di febbraio sull'Italia con l'arrivo di freddo e gelate ... virgilio.it

#Meteo, quando l’aria artica incontra il calore del Golfo: la micidiale combinazione che ha generato un ‘Bomb Cyclone’ da record sulla costa orientale degli USA - facebook.com facebook

#Meteo, violenti #temporali, trombe d’aria e alluvioni nel nord dell’ #Algeria | FOTO x.com