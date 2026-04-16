Le condizioni meteorologiche di aprile sono caratterizzate da un’evoluzione imprevedibile, con temperature che stanno raggiungendo i 30 gradi prima di un repentino calo. Le previsioni indicano un progressivo cambiamento del tempo, con l’arrivo di masse d’aria più fredde che apporteranno un calo delle temperature e possibili piogge, creando uno scenario di forte variabilità nel breve periodo.

Aprile si sta confermando un mese dal volto instabile, quasi indeciso tra stagioni diverse che si sovrappongono senza un ordine preciso. Nel giro di pochi giorni si è passati da temperature quasi invernali a giornate dal sapore estivo, con sbalzi termici marcati e un susseguirsi di fasi meteo contrastanti. Una dinamica che sembra ormai diventata una costante delle mezze stagioni, sempre più brevi e frammentate. In questo contesto, l’attenzione si concentra ora sugli ultimi giorni del mese, quando una nuova evoluzione atmosferica potrebbe riportare condizioni tipicamente estive su parte della Penisola, pur con margini di incertezza ancora elevati.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meteo impazzito, 30 gradi in arrivo. Ma poi occhio alla svolta fredda

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