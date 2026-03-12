Meteo arriva la svolta fredda | mite fino al weekend ma poi tornano pioggia e neve

Le previsioni meteo indicano che l'alta pressione sta per lasciare spazio a condizioni più fredde, con pioggia e neve in arrivo. Fino al weekend, le temperature rimarranno miti, ma nei giorni successivi si prevede un cambiamento significativo nel clima. Il passaggio dall'anticiclone a fronti più freddi determinerà un nuovo andamento del tempo su vaste aree.

L'alta pressione ha i giorni contati e il meteo sta per subire un vero e proprio ribaltone. La Primavera anticipata che abbiamo vissuto finora lascerà spazio a un clima decisamente più turbolento e dai connotati a tratti invernali. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, avverte che la prima insidia è imminente: "Ci aspetta.

