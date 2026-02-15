Meteo in arrivo qualche giorno di sole ma non durerà Poi tocca alla perturbazione
Il meteo ha portato temporali intensi e allagamenti, causando disagi nelle vie di Trento. Ora, secondo le previsioni di Meteotrentino, ci saranno alcuni giorni di sole, anche se breve. Dopo questa pausa, una nuova perturbazione si avvicina, pronta a portare pioggia e vento forte.
Archiviato quello che è stato definito urbi et orbi il “Ciclone di San Valentino”, che tempo farà questa settimana sulla nostra provincia? La risposta arriva dalle previsioni di Meteotrentino. Dopo una domenica soleggiata e particolarmente gradevole, dove a Trento si sono raggiunti dei livelli quasi primaverili, con punte di 16°, la giornata di domani, lunedì 16 febbraio, vedrà un cielo perlopiù nuvoloso con precipitazioni deboli o moderate specie sui settori nordoccidentali e nevose anche quote medio basse, soprattutto a ridosso delle valli. Temperature stazionarie o comunque in calo. Martedì 17 il clima sarà soleggiato con temporanei annuvolamenti specie a nord; ventoso in quota.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Inizio settimana con il sole, ma durerà poco: in arrivo la pioggia
L'inizio della settimana si presenta con condizioni di sole e clima stabile, ma questa situazione sarà di breve durata.
