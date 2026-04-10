Meteo | Anticiclone al capolinea da lunedì tornano rovesci temporali e un deciso calo termico

Da lunedì, sull’Italia, si aspetta un cambiamento nel tempo a causa del cedimento dell’anticiclone che ha garantito stabilità e temperature elevate nelle ultime settimane. Secondo le previsioni di 3bmeteo, l’alta pressione sul Mediterraneo centrale sta iniziando a indebolirsi già nel fine settimana, e nelle prossime ore si prevedono l’arrivo di rovesci, temporali e un calo delle temperature.

"L’alta pressione presente sul Mediterraneo centrale e sull’Italia da diversi giorni, responsabile di stabilità e temperature ben oltre le medie del periodo, già nel fine settimana inizierà a mostrare segni di cedimento" – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni, che spiega. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Da lunedì cambia tutto: tornano piogge e temporali, temperature in caloGià nel corso di domenica, secondo le previsioni di 3BMeteo, l'anticiclone inizierà a cedere sotto la doppia spinta di una perturbazione in arrivo... 3BMETEO.COM: Anticiclone al capolinea, da lunedì tornano rovesci, temporali e un deciso calo termicoManuel Mazzoleni di 3bmeteo.com: Il dominio dell'anticiclone sta per giungere alla sua conclusione. L'azione congiunta di due sistemi depressionari porterà ... corrieresalentino.it Meteo, dopo l'aria di primavera torna la pioggiaL’anticiclone, responsabile della recente fase di tempo stabile e molto mite con temperature oltre le medie del periodo, sta per giungere al capolinea. Nel corso del fine settimana, infatti, due dist ... pisatoday.it