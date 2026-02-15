Meteo Napoli nuvole oggi e piogge lunedì | cambia il tempo in città

Oggi a Napoli il cielo si presenta coperto di nuvole, una condizione che si è verificata a causa di un fronte atmosferico in movimento sulla regione. La giornata si svolge con condizioni di tempo stabile, ma le previsioni indicano che lunedì arriveranno delle piogge intermittenti e venti più forti. Un cambiamento che interesserà principalmente le prime ore della settimana.

Domenica con nuvolosità sparsa e clima mite, poi peggioramento lunedì con piogge intermittenti e vento in rinforzo. Ecco le previsioni meteo Napoli dettagliate per il 15 e 16 febbraio. Meteo Napoli Secondo quanto riporta ilmeteo.it, la giornata di domenica 15 febbraio a Napoli sarà caratterizzata da nuvolosità sparsa ma senza fenomeni significativi. La temperatura massima raggiungerà i 15°C intorno alle ore 13, mentre la minima si attesterà sui 10°C in tarda serata, intorno alle 23. I venti saranno deboli al mattino da Nord-Est con intensità attorno ai 10 kmh, deboli da Ovest nel pomeriggio (circa 11 kmh) e moderati in serata da Est-Nord-Est con raffiche comprese tra 12 e 22 kmh. 🔗 Leggi su 2anews.it

Il tempo cambia in modo deciso sull’Italia.

La Protezione Civile della Campania ha emesso un avviso di allerta meteo di colore giallo, segnalando precipitazioni previste anche intense e un possibile rischio idrogeologico fino a lunedì.

