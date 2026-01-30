WhatsApp Meta farà pagare le aziende italiane per tenere i propri chatbot

Da lunedì 16 febbraio, le aziende italiane che vogliono mantenere attivi i propri chatbot su WhatsApp dovranno affrontare un nuovo costo. Meta ha annunciato che, d’ora in poi, ogni risposta generata dal chatbot avrà un prezzo. Le imprese non sono felici di questa novità e si preparano a pagare di più per continuare a usare il servizio.

Non saranno contente le aziende italiane visto che a partire da lunedì 16 febbraio quelle che vorranno mantenere il proprio chatbot all'interno di WhatsApp in Italia dovranno pagare un costo a Meta per ogni risposta generata. I motivi della scelta. La decisione è arrivata dopo la misura che l'Antitrust ha preso il 24 dicembre scorso chiedendo a Meta di sospendere, in Italia, la politica restrittiva sulla chat per l'IA di terze parti che poi è entrata in vigore globalmente il 15 gennaio. "Laddove siamo legalmente obbligati a fornire chatbot AI tramite l'Api aziendale di WhatsApp, stiamo introducendo prezzi per le aziende che scelgono di usare la nostra piattaforma per fornire tali servizi", dichiara un portavoce di Meta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

