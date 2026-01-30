Da lunedì 16 febbraio, le aziende italiane che vogliono mantenere attivi i propri chatbot su WhatsApp dovranno affrontare un nuovo costo. Meta ha annunciato che, d’ora in poi, ogni risposta generata dal chatbot avrà un prezzo. Le imprese non sono felici di questa novità e si preparano a pagare di più per continuare a usare il servizio.

Non saranno contente le aziende italiane visto che a partire da lunedì 16 febbraio quelle che vorranno mantenere il proprio chatbot all'interno di WhatsApp in Italia dovranno pagare un costo a Meta per ogni risposta generata. I motivi della scelta. La decisione è arrivata dopo la misura che l'Antitrust ha preso il 24 dicembre scorso chiedendo a Meta di sospendere, in Italia, la politica restrittiva sulla chat per l'IA di terze parti che poi è entrata in vigore globalmente il 15 gennaio. "Laddove siamo legalmente obbligati a fornire chatbot AI tramite l'Api aziendale di WhatsApp, stiamo introducendo prezzi per le aziende che scelgono di usare la nostra piattaforma per fornire tali servizi", dichiara un portavoce di Meta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - WhatsApp, Meta farà pagare le aziende italiane per tenere i propri chatbot

Approfondimenti su WhatsApp Meta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su WhatsApp Meta

Argomenti discussi: WhatsApp fa pagare i chatbot AI di terze parti in Italia; Meta, in arrivo abbonamenti premium su WhatsApp, Instagram e Facebook; WhatsApp diventerà a pagamento: esistono delle alternative concrete?; Meta, in Italia farà pagare le aziende per tenere i loro chatbot su WhatsApp.

Meta, in Italia farà pagare le aziende per tenere i loro chatbot su WhatsAppDal 16 febbraio le società che vogliono mantenere il loro chatbot all'interno di WhatsApp in Italia dovranno pagare un costo a Meta per ogni risposta generata. (ANSA) ... ansa.it

Meta farà pagare le aziende in Italia per tenere i chatbot su WhatsAppÈ la risposta del colosso Usa alla richiesta dell’Antitrust di sospendere nel Bel Paese la politica restrittiva sulle conversazioni alimentati dall’Ia di ... repubblica.it

Meta cambia approccio ai chatbot AI di terze parti su #WhatsApp e, almeno per l'Italia, passa dal divieto a un modello a pagamento. Ecco quando arriverà e quanto costerà usare gli assistenti digitali x.com

WhatsApp a PAGAMENTO dal 2026 Ecco la VERITÀ! Meta introduce il modello “Pay or Consent” anche su WhatsApp: o accetti pubblicità negli Aggiornamenti, oppure paghi circa 4€/mese per rimuoverla. WhatsApp resta GRATUITO, ma con una scelta - facebook.com facebook