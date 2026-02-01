Meta impone nuovi costi per chatbot esterni su WhatsApp Business in Italia con impatto sulle piccole imprese

Da lunedì 16 febbraio, le aziende italiane che utilizzano chatbot basati sull'intelligenza artificiale su WhatsApp Business dovranno pagare un costo per ogni risposta generata dai bot. La decisione è stata presa da Meta, proprietaria di WhatsApp, e riguarda esclusivamente il mercato italiano, in seguito a un confronto in corso con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). L'Autorità italiana aveva chiesto a Meta di sospendere una policy globale, entrata in vigore il 15 gennaio, che limitava l'accesso ai chatbot di terze parti tramite le API aziendali. Nonostante la richiesta, Meta ha deciso di mantenere la restrizione ma ha introdotto un modello di pricing per i servizi che rimangono attivi.

