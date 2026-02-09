Ruspe e operai sulla spiaggia di Galati | riparte la messa in sicurezza

Ruspe e operai sono arrivati sulla spiaggia di Galati per iniziare i lavori di messa in sicurezza. Dopo il ciclone Harry, le autorità vogliono ripristinare quanto prima la normalità. I mezzi si muovono sulla sabbia, mentre gli uomini lavorano per fermare l’erosione e riparare i danni. È il primo passo concreto per ridare sicurezza alla zona.

In corso gli interventi per la messa in sicurezza a nord del torrente. Ma il Comitato fa pressing: "Serve risposta immediata ai bisogni della gente, preoccupano le dimissioni del sindaco" L'obiettivo è tornare al più presto alla normalità dopo la devastazione causata dal ciclone Harry. A Galati, tra le zone più colpite della città, sono tornati in spiaggia uomini e mezzi per la messa in sicurezza del litorale e la lotta all'erosione costiera. Interventi in corso a nord del torrente, un'area più volte minacciata dal mare e fin qui sprovvista di adeguate protezioni. Per quel tratto di costa il Comune ha recentemente messo a gara nuovi interventi per la risistemazione dei “pennelli” danneggiati dal mare.🔗 Leggi su Messinatoday.it

