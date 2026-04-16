Merito nella PA Naddeo | Servono leadership formata valutazione quotidiana e qualità percepita dai cittadini

L’attuazione del principio di merito nelle pubbliche amministrazioni richiede interventi concreti che vadano oltre il perimetro delle riforme legislative. Il focus si sposta sulla formazione della leadership, sulla valutazione quotidiana delle performance e sulla percezione della qualità da parte dei cittadini. Questi aspetti sono stati evidenziati come fondamentali per migliorare il funzionamento e l’efficienza dei servizi pubblici. Nessun elemento si riferisce a nomi o enti specifici.

L’attuazione del principio di merito nelle pubbliche amministrazioni richiede interventi concreti che vadano oltre il perimetro delle riforme legislative. Il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo, ha delineato tre direttrici operative ritenute indispensabili durante il convegno “La valorizzazione del merito nella pubblica amministrazione”, promosso dal Forum della Meritocrazia e svoltosi a Roma. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Merito nella PA, Zangrillo: “Le nuove generazioni vogliono essere misurate per quello che sanno fare”Al Forum Euromediterraneo dell'Economia, in corso a Napoli, il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo è intervenuto in... Il ministero promuove a pieni voti Unibo: “Valutazione massima nella qualità della didattica e della ricerca”Bologna, 17 marzo 2026 — L’Università di Bologna conquista il risultato più alto nel sistema nazionale di valutazione della qualità universitaria...