Mercusys MR80X | Wi-Fi 6 a 200€? Velocità reali e copertura

Il nuovo router Wi-Fi 6 viene proposto a circa 200 euro e promette velocità di connessione elevate e buona copertura. In questo articolo si analizzano le prestazioni reali del dispositivo, verificando i valori di velocità e la copertura effettiva durante l’uso quotidiano. Sono presi in considerazione anche aspetti come la facilità di configurazione e le funzionalità offerte, per aiutare a capire se il prodotto soddisfa le aspettative.

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