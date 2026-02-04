Wi-Fi Calling disponibile da oggi il servizio chiamate via Wi-Fi anche per i clienti Vodafone

Vodafone lancia oggi il servizio Wi-Fi Calling anche per i propri clienti. Da ora, sarà possibile chiamare e ricevere telefonate usando solo la rete Wi-Fi, senza bisogno di segnale mobile. La novità funziona con la tecnologia VoWi-Fi e permette di mantenere le comunicazioni anche in zone con copertura cellulare debole o assente. La società ha annunciato che il servizio sarà attivo immediatamente per tutti gli utenti Vodafone, facilitando le chiamate in situazioni di scarsa ricezione.

Wi-Fi Calling Vodafone permette da oggi di chiamare e ricevere via Wi-Fi anche senza segnale mobile, con continuità tra rete Wi-Fi e rete cellulare Fastweb + Vodafone annuncia che, a partire da oggi, anche per i clienti Vodafone è disponibile il servizio Wi-Fi Calling, il servizio basato sullo standard di comunicazione Voice over Wi-Fi (VoWi-Fi), che consente di effettuare e ricevere chiamate sfruttando una connessione Wi-Fi anche in assenza di. su Digital-News.it Wi-Fi Calling Vodafone permette da oggi di chiamare e ricevere via Wi-Fi anche senza segnale mobile, con continuità tra rete Wi-Fi e rete cellulare. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Wi-Fi Calling, disponibile da oggi il servizio chiamate via Wi-Fi anche per i clienti Vodafone Approfondimenti su Vodafone WiFiCalling Vodafone abilita il Wi-Fi Calling in Italia: chiamate via rete Wi-Fi senza segnale mobile Da oggi in Italia, Vodafone permette di chiamare e ricevere chiamate attraverso il Wi-Fi. In Russia il Wi-Fi grazie ai cani di strada: un servizio per le persone e per far conoscere gli animali dei rifugi La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Vodafone WiFiCalling Argomenti discussi: Vodafone Wi-Fi Calling sta per arrivare: ecco i primi smartphone compatibili; Wi-Fi Calling su Vodafone: prime segnalazioni di attivazione per i clienti privati; Dyson V12 Origin: oltre 100 euro di sconto su eBay; WINDTRE GO Unlimited XXS 5G Digital a 4,99 euro al mese per chi passa da 3 operatori. Vodafone Italia, da oggi è disponibile il servizio Wi-Fi Calling per tutti i clientiDopo WindTre, TIM e Fastweb, anche i clienti di Vodafone Italia, sia privati che business, possono utilizzare da oggi il Wi-Fi Calling, servizio basato sullo standard VoWiFi che consente di effettuare ... hdblog.it Disponibile da oggi il Wi-Fi Calling per i clienti Vodafone, anche con reti fisse di altri operatoriVodafone lancia il Wi-Fi Calling per i suoi clienti, disponibile anche con reti Wi-Fi di altri operatori: come funziona e modelli compatibili. tuttoandroid.net Vodafone Italia, da oggi è disponibile il servizio Wi-Fi Calling per tutti i clienti x.com ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto oggi a Roma l’evento Science Calling: la scienza per tutti in un podcast, progetto editoriale condotto da Myrta Merlino e articolato in un ciclo di otto puntate, disponibile da oggi su Spotify, Apple Podcast e Am #Salute #Salute - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.