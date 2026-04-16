Dalla gara di Miami, la Fia ha vietato alla Mercedes di utilizzare il sistema Mgu-K durante le qualifiche, impedendo così di ripetere quanto fatto in passato. La decisione arriva dopo le verifiche sui motori delle monoposto e influisce direttamente sulla strategia delle scuderie. La Ferrari, che ha sempre puntato sulla prestazione in qualifica, ora spera che questa limitazione possa favorire le proprie possibilità di ottenere un risultato migliore in gara.

Il trucchetto Mercedes in qualifica non potrà più essere replicato. Dal GP di Miami, la Fia ha deciso di intervenire su una pratica utilizzata da diverse squadre — anche dalla Red Bull — ovvero quello di sfruttare tutta la potenza elettrica sul rettilineo finale prima del traguardo, subendo il taglio repentino dei cavalli elettrici e il conseguente ‘blocco di emergenza' per un minuto solo nel giro di raffreddamento o di rientro ai box. Potenza elettrica che veniva data dall’ Mgu-K — ovvero il sistema che raccoglie energia dalla frenata — ottenendo un picco di velocità superiore proprio nel momento decisivo. Una soluzione tecnicamente consentita dal regolamento, ma che ha sollevato più di una perplessità.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mercedes, lo stop della Fia al Mgu-K: la Ferrari ora spera nel titolo

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