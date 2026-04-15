F1 stop al trucco della MGU-K | la FIA blocca il boost di Red Bull

La FIA ha annunciato di aver messo fine a un’interpretazione tecnica adottata da Mercedes e Red Bull, che consentiva di ottenere un vantaggio durante le qualifiche. L’intervento è stato deciso per impedire l’uso di un trucco legato alla gestione della MGU-K, componente del sistema di recupero dell’energia. La decisione mira a garantire che le regole tecniche siano rispettate e a mantenere l’equità in gara.

La FIA ha deciso di intervenire tempestivamente per bloccare un’interpretazione tecnica avanzata da Mercedes e Red Bull, che permetteva un vantaggio prestazionale durante le sessioni di qualifica. L’autorità sportiva ha stabilito che l’utilizzo della MGU-K non potrà più essere gestito tramite una mappatura speciale capace di eludere i limiti di erogazione elettrica nel momento cruciale del passaggio sul traguardo. Il margine tecnico tra regolamento e prestazioni elettriche. Al centro della decisione dei commissari si trova la gestione della potenza fornita dal motogeneratore che recupera energia in fase di frenata. Secondo le norme vigenti, il sistema deve prevedere una riduzione della potenza elettrica pari a 50 kW al secondo mentre la vettura si avvicina alla linea del traguardo durante il giro lanciato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - F1, stop al trucco della MGU-K: la FIA blocca il boost di Red Bull F1, la FIA non interverrà sul ‘trucco’ del motore di Mercedes e Red Bull per il Mondiale 2026La prima grande contesa tecnica della stagione di F1 2026 riguarda i motori delle monoposto, in particolare Mercedes e Red Bull Powertrains. La FIA dà ragione alla Ferrari, il trucco di Mercedes e Red Bull in F1 sarà vietato dal GP MiamiLa FIA dal Gran Premio di Miami vieterà il trucchetto che i piloti motorizzati Mercedes e Red Bull hanno utilizzato nelle Qualifiche dei primi GP...