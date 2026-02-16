Latiano | bambini protagonisti di uno Swap Party per imparare a riusare e crescere con l’economia circolare

Latiano, in provincia di Brindisi, ha deciso di organizzare un “Swap Party” per bambini, perché vuole insegnare loro a riutilizzare e ridurre gli sprechi. L’evento si terrà sabato 21 febbraio al centro polifunzionale “G.” e coinvolgerà i più piccoli in attività divertenti e pratiche. Durante l’iniziativa, i bambini scambieranno giochi, libri e vestiti usati, imparando così a dare nuova vita agli oggetti. È un modo per sensibilizzare i più giovani sull’importanza di un’economia più sostenibile, fin dalla giovane età.

Latiano: Un "Swap Party" per Crescere con l'Economia Circolare. Latiano, in provincia di Brindisi, si prepara a ospitare un evento insolito ma significativo: un "Swap Party" dedicato ai bambini, in programma sabato 21 febbraio presso il centro polifunzionale "G. Zizzi" in via Roma 91. L'iniziativa, promossa dal progetto "La Tela Ambassador", mira a educare le nuove generazioni alla sostenibilità attraverso il baratto di vestiti e giocattoli, escludendo completamente l'uso del denaro. Un'Alternativa al Consumismo per le Nuove Generazioni. L'evento si inserisce nel contesto più ampio di "M'illumino di meno", la campagna nazionale per promuovere il risparmio energetico e stili di vita sostenibili.