L'Udinese ha l'opportunità di riscattare uno dei giovani più promettenti del calcio italiano dal club turco, pagando 9 milioni di euro. La trattativa si inserisce in un periodo in cui il mercato si concentra anche sul rinnovo degli ingaggi e sulle verifiche delle offerte di alcune grandi squadre. La questione del futuro del giocatore rimane al centro delle attenzioni tra club e agenti.

Il segno di Zorro nella rinascita di Nicolò. È suggestivo il richiamo storico all'Udinese degli anni 80, quando a far sognare il Friuli era il binomio ideale tra il genio brasiliano di Zico e l'orgoglio per lo sponsor emblema di quella terra: Zanussi. Ora è la volta di Zaniolo, anche lui con l'iconica 10 di Zico, a dare corpo alle ambizioni di una squadra che sabato a San Siro ha stracciato il Milan proprio grazie alle intuizioni dell'ex Galatasaray. È l'apice tecnico di una stagione di delizie, con 6 gol e 6 assist in 28 partite. Soprattutto, Nicolò ha trovato quell'equilibrio psico-fisico indispensabile per mettersi alle spalle gli alti e bassi di una carriera con tante promesse e troppe delusioni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il riscatto dell'Udinese, il nodo ingaggio, le big che sondano: il mercato di Zaniolo

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