Giannichedda | La Juventus può vincerle tutte da qui alla fine Sul mercato serve questo giocatore

Un ex calciatore ha dichiarato che la squadra potrebbe vincere tutte le partite rimanenti del campionato. Ha anche espresso l’opinione che in sede di mercato sarebbe necessario acquistare un determinato giocatore per rafforzare la rosa. Le sue parole sono state riportate dai media sportivi, che analizzano le possibilità di successo della squadra in questa fase della stagione. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sui nomi coinvolti è stato fornito.

Hjulmand Juve opzione destinata a tramontare: sul danese sta lavorando senza sosta quella big europea! Le ultimissime Mercato Juve, unione d’intenti alla Continassa: via alla costruzione di un instant team per vincere subito! Tutti i nomi Juventus Next Gen, Brambilla dopo la vittoria contro il Guidonia: «Nei primi venti minuti troppo leggeri di testa, poi meglio. Si poteva chiudere prima il match. Su Licina.» Pagelle Juventus Next Gen Guidonia Montecelio: primo sigillo da urlo per Licina, Scaglia e Van Aarle alzano il muro VOTI Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 1-0: decide una magia di Licina, partita da squadra vera dei bianconeri! Juventus Women, Salvai bomber di scorta delle bianconere: Fiorentina vittima preferita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giannichedda: «La Juventus può vincerle tutte da qui alla fine. Sul mercato serve questo giocatore» Thuram a Radio Tv Serie A: «Non cantiamo vittoria, ogni partita da qui alla fine sarà decisiva. Sul Como dico questo»di Alberto PetrosilliThuram, autore di una doppietta ieri sera contro il Como, ha parlato a Radio TV Serie A dopo la vittoria contro i lariani: le... Juventus Next Gen, in estate questo giocatore può essere promosso: «Ragazzo da Serie A»di Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen, in estate questo giocatore può essere promosso in Prima Squadra. Argomenti più discussi: Giannichedda approva il rinnovo di Spalletti: Punto di partenza fondamentale per la Juventus; Giannichedda a RBN: Quella di Bergamo è una vittoria che carica, ora la Juve può vincerle tutte; Rinnovo Spalletti, mercato e obiettivi stagionali: il parere di tre ex bianconeri. https://www.sportendurance.it/post/centro-ippico-adelasia-una-fuga-un-sogno-mille-strade-a-cavallo Adelasia Endurance Team Daniele Massobrio Rosalba Mastrorilli Giulia Giannichedda - facebook.com facebook