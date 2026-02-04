Sabatini svela | Le lamentele di Gasperini sul mercato? Sono una strategia! Pensai di portarlo alla Roma con me ma…

Walter Sabatini ha rivelato che le recenti lamentele di Gasperini sul mercato sono una strategia. L’ex direttore sportivo della Roma spiega che aveva pensato di portare l’allenatore alla Roma, ma alla fine non è successo. Sabatini ha parlato di questa situazione ai microfoni di Forzaroma, chiarendo alcuni dettagli sul rapporto tra Gasperini e la squadra.

