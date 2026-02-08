Futuro di Nico Paz | il Real Madrid pianifica il suo rinnovo in estate

Il Real Madrid sta preparando il rinnovo di Nico Paz per l’estate. La società vuole confermarlo nella rosa e proseguire nel suo percorso di crescita. Nei prossimi mesi, si attendono le trattative ufficiali per definire i dettagli del nuovo contratto. Paz, che ha già mostrato talento e determinazione, potrebbe diventare una pedina importante anche nel prossimo futuro.

Il Real Madrid guarda al futuro con una strategia mirata alla valorizzazione dei talenti internazionali provenienti dal vivaio. In questa ottica, Nico Paz è al centro delle attenzioni per il prossimo ciclo, con l'obiettivo di rafforzare il centrocampo integrando completamente il giocatore nel progetto della prima squadra. la gestione della situazione si caratterizza per una chiara volontà di restare concreti e competitivi, puntando sull'esperienza acquisita dal ragazzo durante le annate maturate altrove. La direzione sportiva ha delineato una cornice definitiva: Paz tornerà a far parte stabilmente della prima squadra, non come protagonista di un prestito di passaggio, ma come parte integrante del gruppo allenato dal settore tecnico.

