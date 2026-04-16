Mercato Inter il punto sui giocatori in scadenza | da Sommer a Mkhitaryan fino a Darmian e…

Il mercato dell’Inter si concentra sui contratti in scadenza tra i giocatori attuali. Tra i nomi più discussi ci sono il portiere Sommer, il centrocampista Mkhitaryan e il difensore Darmian. La società sta valutando le prossime mosse in vista della sessione di mercato, considerando le scadenze contrattuali di alcuni elementi della rosa. La situazione riguarda anche altri giocatori con contratti in scadenza nel prossimo futuro.

Inter News 24 Mercato Inter, facciamo il punto sui giocatori in scandenza di contratto: da Sommer a Mkhitaryan fino a Darmian e.. Tempo di riflessioni profonde in casa nerazzurra. Con l’avvicinarsi della scadenza dei contratti, l’Inter si prepara a gestire il futuro dei suoi elementi più esperti. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, la dirigenza dovrà affrontare diverse situazioni legate a giocatori che hanno segnato le ultime stagioni, valutando chi proseguirà il cammino a Milano e chi, invece, sceglierà di chiudere la carriera altrove o appendere gli scarpini al chiodo. Mercato Inter, Sommer tra il ruolo di dodicesimo e il richiamo del Basilea.🔗 Leggi su Internews24.com

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