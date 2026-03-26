Mercato Inter chi sono i giocatori incedibili nella rosa nerazzurra? Da Bastoni a Thuram fino a Lautaro e Pio Esposito | ecco la risposta

Nel mercato dell’Inter, tra i giocatori considerati incedibili ci sono Bastoni e Lautaro Martinez. Questi due atleti sono stati inseriti nella lista dei giocatori che non saranno venduti durante la sessione di mercato. Gli altri due nomi citati, Thuram e Pio Esposito, non sono stati indicati come incedibili e potrebbero essere oggetto di trattative. La rosa nerazzurra vede quindi una distinzione chiara tra i giocatori da trattenere e quelli potenzialmente vendibili.

Inter News 24 Mercato Inter, quali sono i giocatori nerazzurri incedibili? Solo due tra Bastoni, Thuram, Lautaro Martinez e Pio Esposito.. In casa Inter si preannuncia un’estate rovente sul fronte delle trattative. Se il calciomercato in entrata è già in fermento, la dirigenza nerazzurra si trova ora a dover gestire il pressing asfissiante del Barcellona per Alessandro Bastoni. Il difensore, punto fermo della squadra di Cristian Chivu, è considerato dai catalani il rinforzo ideale per la propria retroguardia. Tuttavia, la posizione del club di viale della Liberazione è netta: per sedersi al tavolo delle trattative serve un’offerta irrinunciabile, non inferiore agli 80 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, chi sono i giocatori incedibili nella rosa nerazzurra? Da Bastoni a Thuram, fino a Lautaro e Pio Esposito: ecco la risposta Articoli correlati Mercato Inter, gli unici intoccabili sono Pio Esposito e Lautaro. Attenzione al futuro di Barella e Bastoni, con l’offerta giusta…di Redazione Inter News 24Mercato Inter, Pio Esposito e Lautaro sono gli unici incedibili. Mercato Inter, l’Arsenal fa sul serio per Pio Esposito: ecco la risposta del club nerazzurroMercato Inter, Bastoni seguito in Premier League! Ecco quali club sono interessate Calciomercato Inter, clamorosa suggestione Alisson! Si apre il... Altri aggiornamenti su Mercato Inter Temi più discussi: Mercato, l’Inter ha deciso: ecco chi vuole a giugno in difesa ed è pronta a bloccarlo subito; Inter, la lista di mercato della prossima stagione: da Perrone a Ostigard, chi piace ai nerazzurri; L'Inter prepara la rivoluzione di giugno: assalto a Koné e Palestra, se parte Bastoni due nomi in pole...; L'Inter si muove per il mercato 2026: caccia a Stankovic con Vicario in pole per la porta. Mercato, nessun difensore Inter ha il 100% di restare! E c’è chi ha addirittura lo 0%Cinque centrali, nessuno certo al 100% di far parte dell’Inter la prossima stagione. Ovviamente le percentuali cambiano a seconda dei profili ... msn.com Mercato Inter, i nerazzurri fanno sul serio: Romano esce allo scoperto sul colpo da oltre 50 milioniL'Inter sogna in grande ed è pronta ad un investimento importante per la prossima estate. Pronto un colpo da oltre 50 milioni di euro. spaziointer.it Mercato Inter Rivoluzione in difesa - facebook.com facebook Moretto: “Inter, sarà rivoluzione sul mercato. E c’è una novità su Mkhitaryan” x.com