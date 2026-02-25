Come vivere bene la menopausa | incontri ai consultori

Le donne dai 40 anni affrontano i cambiamenti della menopausa, spesso causati da alterazioni ormonali che influenzano il loro benessere. Per supportarle, sono stati organizzati incontri presso i consultori di Bergamo e Villa d’Almè, dove professionisti e partecipanti discutono di strategie pratiche e di esperienze personali. Questi incontri mirano a offrire strumenti concreti per vivere questa fase in modo più sereno. La partecipazione è aperta a tutte le interessate.

BERGAMO E VILLA D’ALMÈ. L’iniziativa si rivolge in particolare alle donne dai 40 anni, e intende offrire uno spazio di confronto e informazione sui cambiamenti che accompagnano questa fase della vita. Dopo il successo degli incontri organizzati lo scorso autunno, che hanno visto la partecipazione di quasi 150 persone, l’Asst «Papa Giovanni XXIII» propone nei Consultori familiari di Borgo Palazzo e Villa d’Almè nuovi appuntamenti dedicati al «Benessere in menopausa». L’iniziativa si rivolge in particolare alle donne dai 40 anni, e intende offrire uno spazio di confronto e informazione sui cambiamenti che accompagnano questa fase della vita. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

