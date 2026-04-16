Memorie di Maria Montessori in scena a Cuntaterra

Domenica 19 aprile si è tenuto a Brecciarola di Chieti il quinto appuntamento della rassegna teatrale “La Buona Stella”, organizzata da CuntaTerra. Lo spettacolo “Memorie di Maria Montessori” è stato interpretato e diretto da Frida Falvo, con la regia condivisa con Cora Herrendorf. La rappresentazione si è svolta presso la sede dell’associazione, inserendosi nel programma di eventi teatrali promossi dall’organizzazione.

Quinto appuntamento della rassegna teatrale “La Buona Stella”, curata da CuntaTerra, domenica 19 aprile, nella sede dell'associazione, a Brecciarola di Chieti, con lo spettacolo “Memorie di Maria Montessori” di e con Frida Falvo, per la regia di Frida Falvo e Cora Herrendorf, produzione Teatro.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Il Teatro Simurgh porta in scena “Cantores” a CuntaTerraProsegue con successo la rassegna "La Buona Stella" organizzata da CuntaTerra, a Brecciarola di Chieti. Gli alunni dell’istituto Maria Montessori a lezione di legalità con i carabinieri e l’AigaNell’ambito degli incontri del progetto “cultura della legalità”, i carabinieri della Compagnia di Caltagirone sono andati tra i banchi dell’Istituto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: A casa di Puccini o di Leonardo, un weekend per scoprire le dimore dei grandi; Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri; Prende il via ArtèVita: con L’eterno dell’affresco e l’incanto della moda il museo diventa partecipativo. Memorie di Maria Montessori in scena a CuntaterraQuinto appuntamento della rassegna teatrale La Buona Stella, curata da CuntaTerra, domenica 19 aprile, nella sede dell'associazione, a Brecciarola di Chieti, con lo spettacolo Memorie di Maria Mont ... chietitoday.it In Umbria Tour Montessori, percorso immersivoLa possibilità di fare rete tra le realtà che hanno registrato il passaggio e la presenza di Maria Montessori in Umbria è davvero fondamentale. Il Distretto Montessori Umbria custodisce i luoghi ... ansa.it "Una principessa polacca nel Viterbese: le memorie di Maria Clementina Sobieska e del re Giacomo III Stuart tra monumenti e testimonianze scritte" facebook