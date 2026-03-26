Il Teatro Simurgh presenterà lo spettacolo “Cantores” nell’ambito della rassegna “La Buona Stella” organizzata da CuntaTerra, che continua con successo a Brecciarola di Chieti. La manifestazione si svolge nelle strutture della località e coinvolge vari artisti e compagnie teatrali. L’evento è inserito nel calendario culturale della regione e prevede diverse rappresentazioni durante il periodo estivo.

Prosegue con successo la rassegna "La Buona Stella" organizzata da CuntaTerra, a Brecciarola di Chieti. Il prossimo appuntamento, previsto per sabato 28 marzo, alle ore 21, vedrà protagonista il Teatro Simurgh di Tufillo, con lo spettacolo "Cantores", interpretato dai maestri Fiore Zulli e Carla Robertson. Non è solo una performance, ma un’esperienza immersiva: il viaggio di due interpreti che si fanno pellegrini tra i secoli e i continenti. In uno spazio scenico volutamente essenziale, Zulli e Robertson attraversano culture, lingue e dialetti diversi, tessendo una trama fatta di canti, dialoghi serrati ed evocazioni poetiche. L’opera si presenta come un mosaico di quadri narrativi che spaziano dalla tradizione orale alla sperimentazione teatrale, restituendo al pubblico la potenza comunicativa del racconto universale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Il Teatro Simurgh porta in scena “Cantores” a CuntaTerra

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