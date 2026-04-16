Domenica 19 aprile, il Maf di San Bartolomeo in Bosco organizzerà due eventi a partire dalle 16, entrambi focalizzati su temi legati alla memoria e alla cultura. Questi incontri rientrano nel calendario della XXII Festa Internazionale della Storia, un appuntamento che ogni anno richiama partecipanti interessati a approfondire aspetti storici e culturali. L’evento si svolgerà presso la sede del museo, coinvolgendo diverse attività e interventi.

Domenica 19 aprile, a partire dalle ore 16, il Maf di San Bartolomeo in Bosco ospiterà due appuntamenti dedicati alla memoria e alla cultura, inseriti nel programma della XXII Festa Internazionale della Storia. L’iniziativa, che celebra gli 81 anni trascorsi dalla fine del secondo conflitto mondiale, metterà al centro la letteratura e la storiografia locale attraverso l’analisi delle ferite belliche e della resistenza civile. Tra narrativa e realtà: il racconto della Bassa padana. La prima parte dell’incontro vedrà protagonista Alessandra Mantovani, docente presso l’Università di Bologna, impegnata nella presentazione del suo romanzo intitolato La soffitta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Memoria e resistenza: il doppio appuntamento per il 19 aprile

Manolete : la dernière corrida qui a marqué l’histoire

Notizie correlate

Trail dei Guadi, il 19 aprile appuntamento a OlivetoArezzo, 15 febbraio 2026 – L’appuntamento è fissato per il prossimo 19 aprile quando il piccolo borgo di Oliveto, nel territorio di Civitella in Val...

Spiagge Pulite, Legambiente torna a Giancola: appuntamento il 19 aprileBRINDISI - In occasione di spiagge pulite, Legambiente Brindisi ha realizzato numerose iniziative lungo la costa nord ed anche nel parco delle saline...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Quando la memoria si fa immagine. Al via la mostra ANPI sulla Resistenza firmata Sossella; Le donne della Resistenza tornano a parlare: due giorni tra memoria e verità; Il 25 aprile a Villa Argentina: storia, memoria e Resistenza; Torna la rassegna A memoria d’arte, tra antifascismo e Resistenza.

Sfregio alla memoria della Resistenza, rubati i fiori depositati per il partigianoDovevano essere un segno di memoria e rispetto in vista delle celebrazioni della Festa della Liberazione, ma sono spariti nel giro di poche ore. I fiori deposti mercoledì 15 aprile a mezzogiorno in on ... torinoggi.it

La Resistenza a fumetti: allo Spazio 77 un viaggio tra storia, memoria e illustrazioneUn viaggio nella storia partigiana italiana visto attraverso il linguaggio del fumetto: appuntamento sabato 18 aprile allo Spazio 77 del circolo aziendale Hitachi di Pistoia con La Resistenza a fumet ... valdinievoleoggi.it

MIGRANTI A MANFREDONIA, tra proteste e memoria: “Una realtà storica da governare” facebook

Uno studio dimostra che l’interazione quotidiana con i nipoti permette ai nonni di mantenere prestazioni più alte nelle capacità linguistiche e nei processi di memoria x.com